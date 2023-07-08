Trabzonspor'un rakibi Hajduk Split

Kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, burada 5 hazırlık maçı oynayacak. Fırtına'nın ilk rakibi Hırvat temsilcisi Hajduk Split olacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, bu maçta az forma şansı bulan isimlere görev verip, gelecekleri konusunda karar vermesi bekleniyor.
Bugün saat 12.30'da başlayacak Trabzonspor-Hajduk Split hazırlık maçının A Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, bu maçta az forma şansı bulan isimlere görev verip, gelecekleri konusunda karar vermesi bekleniyor.
Bugün saat 12.30'da başlayacak Trabzonspor-Hajduk Split hazırlık maçının A Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.