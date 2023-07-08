Trabzonspor'un rakibi Hajduk Split

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını Hajduk Split ile oynayacak. Nenad Bjelica yönetimindeki Bordo-Mavililer, ilk sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi Hajduk Split
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08 Temmuz 2023 09:47
Kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, burada 5 hazırlık maçı oynayacak. Fırtına'nın ilk rakibi Hırvat temsilcisi Hajduk Split olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, bu maçta az forma şansı bulan isimlere görev verip, gelecekleri konusunda karar vermesi bekleniyor.

Bugün saat 12.30'da başlayacak Trabzonspor-Hajduk Split hazırlık maçının A Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

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