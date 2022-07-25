Trabzonspor'un rakibi Empoli

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geliyor.



Avusturya'nın Kitzbühel kasabasındaki Sportplatz Langau'da oynanacak karşılaşma TSİ ile 19:00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.



Alınan karar gereği mücadelede her iki takımın seyircisi de alınmayacak.



Eksikler



Trabzonspor'da son Torino maçında sakatlık geçiren Eren Elmalı son antrenmanda yer aldı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde takımındaki yerini alabilecek. Bordo mavililerde Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın ise sakatlıkları bulunuyor.



Hazırlık maçı karnesi



Abdullah Avcı'nın öğrencileri yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında Empoli'yle karşılaşacak. Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK'yı 2-1 mağlup etmiş, ikinci maçında Slovacko ile 2-2 berabere kalmış ve üçüncü maçında ise Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu.



Geçen sezon Serie A'yı 14. sırada bitiren Empoli ise yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İtalya'nın amatör ekiplerinden Castelfiorenti'yi 11-0 yendi. 5 gün sonraki ikinci hazırlık maçında ise zayıf rakibi Seravezza'yı 3-0'la geçmişti.



5 gün sonra Süper Kupa



Trabzonspor Empoli ile Avusturya kampında karşı karşıya geldikten sonra Türkiye'ye dönerek Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak 30 Temmuz Cumartesi saat 20:45'te Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ