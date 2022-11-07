Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.
Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. İlk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da, rövanş maçı ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
Aynı turnuvada mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor ise direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.
EŞLEŞMELER
Trabzonspor-Basel
Qarabağ-Gent
Lazio-Cluj
Bodo Glimt-Lech Poznan
Braga-Fiorentina
AEK Larnaca-Dnipro-1
Sheriff-Partizan
Ludogorets-Anderlecht
Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. İlk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da, rövanş maçı ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
Aynı turnuvada mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor ise direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.
EŞLEŞMELER
Trabzonspor-Basel
Qarabağ-Gent
Lazio-Cluj
Bodo Glimt-Lech Poznan
Braga-Fiorentina
AEK Larnaca-Dnipro-1
Sheriff-Partizan
Ludogorets-Anderlecht
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