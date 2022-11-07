Trabzonspor'un rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları sonucunda Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2022 16:21
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı.

Temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti. İlk maç 16 Şubat'ta Trabzon'da, rövanş maçı ise 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

Aynı turnuvada mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor ise direkt olarak son 16 turuna yükselmişti.

EŞLEŞMELER

Trabzonspor-Basel
Qarabağ-Gent
Lazio-Cluj
Bodo Glimt-Lech Poznan
Braga-Fiorentina
AEK Larnaca-Dnipro-1
Sheriff-Partizan
Ludogorets-Anderlecht

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ