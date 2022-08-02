Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.Karabağ - Ferencvaros / Sheriff - Viktoria PlzenBodo Glimt - Zalgiris / Ludogorets - Dinamo ZagrebMaccabi Haifa - Apollon / Kızılyıldız - Pyunik (Ermenistan)Kopenhag - TrabzonsporDinamo Kiev - Sturm Graz / Benfica - MidtjyllandUnion Saint-Gilloise - Rangers / Monaco -PSV