Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi belli oldu
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02 Ağustos 2022 13:08
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Trabzonspor, play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Bordo-mavili ekip, play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek.

- Şampiyonlar yolu

Karabağ - Ferencvaros / Sheriff - Viktoria Plzen 

Bodo Glimt - Zalgiris / Ludogorets - Dinamo Zagreb 

Maccabi Haifa - Apollon / Kızılyıldız - Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag - Trabzonspor 

- Lig yolu

Dinamo Kiev - Sturm Graz / Benfica - Midtjylland

Union Saint-Gilloise - Rangers / Monaco -PSV 



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