Ocak ayında savunma hattında kaliteli bir stoper arayan Trabzonspor'un sezon sonunda Porto ile sözleşmesi bitecek olan Kongolu yıldız Chancel Mbemba'yı istediği belirtildi.Mbemba'nın 6 ay sözleşmesi kaldığı için Trabzonspor'un Porto'yu ikna edebileceği, oyuncunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğunu vurgulandı.Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki stoper, bu sezon 20 maça çıktı ve düzenli oynadı.