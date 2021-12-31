Trabzonspor'un Porto'dan transfer hedefi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, Porto'nun stoperi Mbemba ile ilgileniyor.

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Trabzonspor'un Porto'dan transfer hedefi
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31 Aralık 2021 12:46
Ocak ayında savunma hattında kaliteli bir stoper arayan Trabzonspor'un sezon sonunda Porto ile sözleşmesi bitecek olan Kongolu yıldız Chancel Mbemba'yı istediği belirtildi.

Mbemba'nın 6 ay sözleşmesi kaldığı için Trabzonspor'un Porto'yu ikna edebileceği, oyuncunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğunu vurgulandı.

Piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki stoper, bu sezon 20 maça çıktı ve düzenli oynadı. 

 

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