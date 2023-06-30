Trabzonspor'un planı dev golcü transferi; Mirlind Daku

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine bu kez yeni bir isim geldi.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'un planı dev golcü transferi; Mirlind Daku
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30 Haziran 2023 10:43
Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitris Kourbelis transferlerini bitiren Bordo-Mavililer santrfor mevkisi için alternatif bir isim üzerinde duruyor.

Yeni sezon öncesinde Trabzonspor'un potansiyel rekabetçi forvet adaylarından bir tanesi de Mirlind Daku! Oyuncu daha önce de teknik direktör Bjelica ile çalıştı. Bonservisi Hırvat kulübü Osijek'de bulunan Daku'nun 1 yıl daha sözleşmesi var.

Kosova futbolunun yıldız isimleri arasında ismi zikredilen Daku için teknik direktör Bijelica'nın olumlu rapor verdiği öğrenildi. Ancak Daku transferi gerçekleşse bile Bordo- Mavililer 1. sınıf bir santrfor transferi daha yapacak.

Mirlind Daku 5 kez Kosova Milli Takım formasını giydi. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Daku için maddi anlamda transfer şartları oluşursa Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak

Daku, 1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle rakip savunmaları yıpratan bir isim.

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