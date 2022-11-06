Trabzonspor'un penaltı kararı VAR'dan döndü

Trabzonspor'un Konyaspor karşısında 87'de kazandığı penaltı VAR'da iptal edildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un penaltı kararı VAR'dan döndü
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06 Kasım 2022 22:04
Trabzonspor ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın 87. dakikasında kazanılan penaltı VAR'da iptal edildi.

Ceza sahasına gönderilen topu Bartra indirdi, Uğurcan Yazgılı'nın İspanyol oyuncuya sert müdehalesiyle Zorbay Küçük penaltı noktasına gitti.

VAR incelemesinde ise Bartra'nın topu eliyle önüne indirdiği anlaşılınca penaltı iptal kararı verildi.

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