Trabzonspor'un penaltı kararı VAR'dan döndü

Trabzonspor ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın 87. dakikasında kazanılan penaltı VAR'da iptal edildi.
Ceza sahasına gönderilen topu Bartra indirdi, Uğurcan Yazgılı'nın İspanyol oyuncuya sert müdehalesiyle Zorbay Küçük penaltı noktasına gitti.
VAR incelemesinde ise Bartra'nın topu eliyle önüne indirdiği anlaşılınca penaltı iptal kararı verildi.
Ceza sahasına gönderilen topu Bartra indirdi, Uğurcan Yazgılı'nın İspanyol oyuncuya sert müdehalesiyle Zorbay Küçük penaltı noktasına gitti.
VAR incelemesinde ise Bartra'nın topu eliyle önüne indirdiği anlaşılınca penaltı iptal kararı verildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ