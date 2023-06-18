Trabzonspor'un Orsic inadı

Trabzonspor, Hırvat sol kanat oyuncusu için 4 milyon Euro isteyen Southampton'ı indirim yapmaya zorluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'un Orsic inadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2023 10:43
Teknik direktör Bjelica'nın çok istediği eski öğrencisi Mislav Orsic için kulübü Southampton ile temasa geçen Trabzonspor, şartları zorlamaya karar verdi.

30 yaşındaki kanat oyuncusundan olumlu yanıt alan bordo-mavililer, İngiliz ekibinin 4 milyon Euro'luk bonservis isteğini çok bulmuştu. Pazarlıkları yeniden başlatmayı planlayan yönetim, rakamı 2.5 milyon Euro'ya kadar düşürüp Hırvat futbolcunun transferini bitirmeyi hedefliyor.

Bu arada Bjelica'nın da transfer çalışmalarını yakından takip ettiği ve kampa kadar en az 4-5 yeni oyuncunun takıma katılmasını beklediği gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR'UN MİLLİLERİ COŞTU

Yunan oyuncusu Bakasetas, Yunanistan'ın EURO 2024 Elemeleri'nde İrlanda'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşırken, bordo-mavililerin prensipte anlaştığı Kourbelis ilk 11'de forma giydi. Enis Bardhi ise ülkesi Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'ya 3-2 yenildiği karşılaşmada penaltıdan ağları sarstı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery