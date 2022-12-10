Son antrenmanını dün sabah yaparak çalışmalarının bu bölümünü tamamlayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 10 numara olan gerçek bölgesine geçmesiyle sivrildi. Kampın göze batan diğer ismi ise genç oyunculardan Arif Boşluk oldu.



Başarılı sol bek, alternatifsiz gibi gösterilen Eren'e rakip olduğunu ortaya koydu. Hüseyin Türkmen eski gücüne kavuştuğunu gösterirken, orta sahada bulunan Gbamin, savunmada da görev alabileceğini stoperdeki futboluyla ilan etti.



Karadeniz ekibinde yukarıdakiler dışında aşağıdakiler de vardı. Djaniny, sakatlığı gerekçesiyle hiç varlık gösteremezken, Yusuf Yazıcı da kendisinden istenen patlamayı Dünya Kupası arasında yine ortaya koyamadı.



İyileşen ve Larsen ile forma yarışına gireceği belirtilen Peres de kötü performansıyla dikkat çekti. Lige verilen arada ilk 11'i zorlayacağı düşünülen Lahtimi de büyük bir sorumsuzluk örneği ortaya koydu ve pasaport sorunu gerekçesiyle bir süre takımdan uzak kaldı.













SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ