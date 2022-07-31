Trabzonspor'un 'Olimpiyat' büyüsü!

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tıpkı futbolcuların dediği gibi kupa kazanmaya alıştı. İşte rakamlar ve Olimpiyat Stadı'ndaki Trabzonspor damgası...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 'Olimpiyat' büyüsü!
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31 Temmuz 2022 01:01
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, Süper Kupa'da başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üstüne çekiyor.

OLİMPİYAT STADI'NDA GÜLÜYORLAR

TFF Süper Kupa'da üçüncü kez mücadele eden Trabzonspor üçte üç yaptı. Bordo-mavili takım, 2010 ve 2021 yıllarında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçlarında kupayı kazanmayı başarmıştı.

Trabzon ekibi, 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Trabzonspor, 2021 yılında da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupayı kazanmayı bilmişti.

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