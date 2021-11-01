Trabzonspor'un Ocak planı: Cristian Tello

Ocak planını yapmaya başlayan Trabzonspor yönetimi, sezon başında da almayı istediği İspanyol sol kanat Cristian Tello için girişimde bulunacak

Haber; Sabah
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Trabzonspor'un Ocak planı: Cristian Tello
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01 Kasım 2021 10:50
Sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak için ocak ayında takıma bir kanat oyuncusu alacak olan Trabzonspor'da gündem Cristian Tello…

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavililer, sezon başında da istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Real Betis'in İspanyol yıldızı için yeniden girişimde bulunacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şartların uygun olması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi.

Daha önce Barcelona'nın bonservisten sahip olduğu yüzde 25'lik pay için 5 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, tekrar şansını deneyecek.

BARCELONA'DA PİŞTİ

La Masia'dan yetişen Cristian Tello, Barcelona'da 86 maça çıkıp 20 gol-14 asiste imza atmıştı. 2017'de 4 milyon Euro'ya Real Betis'e giden 30 yaşındaki oyuncu, burada da 114 karşılaşmada 20 gol-7 asistlik performans ortaya koydu.


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