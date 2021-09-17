Trabzonspor'un muhteşem ikilisi fark yaratıyor!

10 puanla zirve ortağı olan Trabzonspor'da bu sezon takımı sırtlayan iki yıldız var: Nwakaeme - Bakasetas.



Süper Lig'in ilk 4 maçında 4 gol atıp krallıkta ilk sıraya oturan 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, ayrıca bir kez de asist yaparak takımının attığı 10 golün beşine doğrudan katkı verdi.



Karadeniz ekibinin bir diğer fark yaratan oyuncusu ise Bakasetas oldu. Yunan futbolcu, geride kalan 4 maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken 2 gol atıp 2 kez de asist yaptı. Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas'ın ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.



Dorukhan Toköz dönüyor!



Ligde en son geçtiğimiz sezon 18 Mayıs'ta Beşiktaş forması ile şans bulan Dorukhan Toköz, 122 gün sonra yeni takımı ile sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 8 resmi karşılaşmada görev yapamayan 25 yaşındaki orta saha, Kasımpaşa maçında teknik direktör Abdullah Avcı'dan görev bekliyor.



