Trabzonspor'un maçı ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması, 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.



Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka, konuk ekibin Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelenmiştir." denildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde müsabakanın ertelenmesine ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:



"Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü-Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak."



TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI



Trabzonspor'un maçın ertelenmesiyle ilgili açıklamasında ise yeni uçuş saatinin 8 Nisan Cuma günü 16.30 olduğu belirtildi.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağımız Gaziantep FK karşılaşması Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanmak üzere ertelenmiştir.



Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla bugün saat 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan takımımızın uçuş planı, Trabzon genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ertelenmiş olup 8 Nisan Cuma günü 16.30 olarak yeniden planlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





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