Trabzonspor'un Lille'den transfer hedefi

Sol bek arayışını sürdüren Trabzonspor, Dinamo Batumi forması giyen Irakli Azarovi'nin ardından Lille'in 21 yaşındaki oyuncusu Domagoj Bradaric'e teklif götürdü.
Futbolcuyu kiralamak isteyen Karadeniz ekibinin, yılda 550 bin Euro kazanan Hırvat futbolcuya 750 bin Euro önerdiği belirtildi.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille'de Reinildo ve Gudmundsson'un ardından 3. alternatif konumuna düşen Bradaric'i ikna çabaları sürüyor.
Futbolcuyu kiralamak isteyen Karadeniz ekibinin, yılda 550 bin Euro kazanan Hırvat futbolcuya 750 bin Euro önerdiği belirtildi.
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille'de Reinildo ve Gudmundsson'un ardından 3. alternatif konumuna düşen Bradaric'i ikna çabaları sürüyor.