Trabzonspor'un kupa koleksiyoncusu başkanı: Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde 3. kupayı almaya hazırlanıyor... Bordo-Mavililer, yarın Akyazı'da oynanacak Antalyaspor maçında puana ulaşması halinde, bitime 3 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Bugün Fenerbahçe 'nin Gaziantep'e takılması durumunda ise lider Fırtına, taraftarının önünde şampiyon olarak çıkacak.8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle güven tazeleyen Ağaoğlu, 5 Aralık 2021'de tek listeyle girdiği seçimde de yeniden başkan seçilmişti. Ağaoğlu'nun başkanlığı süresince Trabzonspor 149 lig maçına çıktı. Söz konusu periyotta 80 galibiyet ve 45 beraberlik alınırken, sadece 23 mağlubiyet yaşandı.Karadeniz ekibi, Başkan Ağaoğlu ile ilk kupasını 2019-2020'de kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Alanyaspor'u 2-0 yenen Fırtına, Türkiye Kupası'nı 10 yıl sonra havaya kaldırdı. Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Başakşehir'i 2-1 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupasını almıştı.Şimdi gözler en önemlisinde, lig şampiyonluğunda... Müthiş geçen sezonda İstanbul'daki ezeli rakipleri Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'a tarihi puan farkları atan Trabzonspor, 38 yıllık özlemi sonlandırmaya çok yakın. 4 yıllık görev sürecinde Türkiye'deki 3 farklı kupayı da kazanacak olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, adını tarihe yazdıracak.Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu görev süresince 5 teknik adamla görev yaptı. Bitime 6 hafta kala başkan seçildiği sezonu Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, yeni sezona Ünal Karaman'la girdi. 2019-2020 sezonunun 17. haftasında Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir'e teknik direktörlük koltuğu emanet edildi. Şampiyonluğun kaçmasının ardından Eddi Newton'la devam eden ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fırtına, İngiliz hocanın 2020-2021 sezonuna kötü başlaması sonrası 7. haftada yolları ayırıp, 1 maça geçici olarak İhsan Derelioğlu ile çıktı. Geçen sezonun 9. haftasında ise Abdullah Avcı dönemi başladı.Ekonomik anlamda uçurumun kenarında aldığı Trabzonspor'da çok ciddi ekonomik ve idari yapılanmaya giden Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadro maliyetini yarı yarıya düşürdü. Yusuf Yazıcı (17.5 milyon Euro), Sörloth (11 milyon Euro) önemli oyuncu satışları yapıldı. Buna rağmen Fırtına hep zirve yarışında kaldı. 2018-2019 sezonunu 4. sırada bitiren Fırtına, sonraki yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Geçen sezon 4. olan Trabzonspor, bu sene ise ligi domine etti ve 26 haftadır liderliği kimseye bırakmayarak, şampiyonluk ateşini yaktı.