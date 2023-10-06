Trabzonspor'un kozu yine Onuachu

Trabzonspor, dış saha şanssızlığını Adana Demir karşısında kırmak istiyor. Bjelica ile deplasmanda 8 maçın 6'sını kaybeden ve 2'sini kazanan bordomavililer, karabulutları dağıtmayı arzuluyor.
Hırvat hocanın, sakatlığı geçmeyen Benkovic yerine savunmada Denswil'i kullanması bekleniyor.
Geçen hafta arkadaşının sakatlanmasıyla oyuna giren Surinamlı futbolcu, 5 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.
2014/15'ten bu yana Trabzon formasıyla ilk üç maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol-1 asist) Onuachu istikrarını sürdürmek istiyor.
Hırvat hocanın, sakatlığı geçmeyen Benkovic yerine savunmada Denswil'i kullanması bekleniyor.
Geçen hafta arkadaşının sakatlanmasıyla oyuna giren Surinamlı futbolcu, 5 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.
2014/15'ten bu yana Trabzon formasıyla ilk üç maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol-1 asist) Onuachu istikrarını sürdürmek istiyor.