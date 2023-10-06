Trabzonspor'un kozu yine Onuachu

Trabzonspor, dış saha şanssızlığını Adana Demir karşısında kırmak isterken, en güvendiği isim olan Onuachu'dan umutlu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kozu yine Onuachu
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06 Ekim 2023 10:53
Trabzonspor, dış saha şanssızlığını Adana Demir karşısında kırmak istiyor. Bjelica ile deplasmanda 8 maçın 6'sını kaybeden ve 2'sini kazanan bordomavililer, karabulutları dağıtmayı arzuluyor.

Hırvat hocanın, sakatlığı geçmeyen Benkovic yerine savunmada Denswil'i kullanması bekleniyor.

Geçen hafta arkadaşının sakatlanmasıyla oyuna giren Surinamlı futbolcu, 5 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.

2014/15'ten bu yana Trabzon formasıyla ilk üç maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol-1 asist) Onuachu istikrarını sürdürmek istiyor. 

 
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