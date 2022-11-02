Trabzonspor'un kozu Bakasetas

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ölüm kalım maçına çıkacak olan Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesinde gözler Bakasetas'ta olacak. Tüm grup maçlarında skor katkısı veren Yunan yıldız, takımı için elinden geleni yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kozu Bakasetas
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02 Kasım 2022 10:09
Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde bu sezon Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın yer aldığı grupta beklentileri karşılayamadı.

5 maçta yalnızca 6 puan elde edebilen Karadeniz devi, son haftaya girilirken, 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ise yarın 10 puanlı lider Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.

Bordo-Mavililer kazanması halinde Monaco-Kızılyıldız maçında kendi işine yarayacak olan sonucun çıkmasını bekleyecek.

Avcı çok güveniyor

Fırtına'da ise gözler Anastasios Bakasetas'ta olacak. Yunan orta saha oyuncusu, tüm grup maçlarında skora katkı yaparken, 2 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi.

29 yaşındaki oyuncu, bu mücadeleye de ekstra çalışmalar ile hazırlanırken, takımının zafere uzanması için elinden geleni yapacak. Zorlu maçta Avcı, öğrencisine çok güveniyor. 

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