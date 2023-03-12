Trabzonspor'un kozu Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da, Ümraniyespor maçında takımın en iyi ismi olan ve 2 topu direkten dönen Abdülkadir Ömür, yüksek formuyla antrenmanlarda da dikkat çekiyor.



Son taktik idmanda sergilediği performansla alkış alan genç yıldız, Bakasetas'ın yokluğunda bugün 10 numara bölgesinde görev yapacak ve takımının en önemli kozu olacak.



Teknik sorumlu Orhan Ak, öğrencisinden sık sık ceza sahasına girmesini ve gol bölgesine yakın oynamasını istiyor.





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