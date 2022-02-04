Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa
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04 Şubat 2022 11:34
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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