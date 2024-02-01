Trabzonspor'un Konoplya planı!

Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya'yı isteyen Trabzonspor'dan ilk etapta 4 milyon Euro'ya yakın bir bonservis istenmişti. Bordo-mavililerin hedefi, bu transferi 2 milyon Euro bandında bir ücrete bitirmek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'un Konoplya planı!
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01 Şubat 2024 11:03
Sağ bek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un rotası Ukrayna'ya dönmüştü.

Shakhtar Donetsk forması giyen Yukhym Konoplya'yı isteyen Trabzonspor'dan ilk etapta 4 milyon Euro'ya yakın bir bonservis istenmişti. Karadeniz ekibi, bu rakamları vermeye halen sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki temaslar ise devam ediyor.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ 2 MİLYON EURO

Gelen haberlere göre Trabzonspor'un hedefi, bu transferi 2 milyon Euro bandında bir ücrete bitirmek.

TRABZONSPOR'A GELMEK İSTİYOR

24 yaşındaki oyuncu da bordo-mavili formayı giymek isterken, Ukranya temsilcisinin pazarlıklarda kolaylık sağlaması halinde transfer gerçekleşebilir.

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