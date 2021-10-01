Trabzonspor'un Kayserispor kadrosunda 5 eksik

'un Süper Lig'in 8. haftasındaile oynayacağı maç için belirlenen kamp kadrosu açıklandı.Kadroda sakatlıkları olan Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı.Sakatlıklarını atlatan Stefano Denswil ve Anders Trondsen ise kadroya dahil edildi.