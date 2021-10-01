Trabzonspor'un Kayserispor kadrosunda 5 eksik

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Kayserispor kadrosunda 5 eksik
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01 Ekim 2021 16:13
Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için belirlenen kamp kadrosu açıklandı.
Kadroda sakatlıkları olan Dorukhan Toköz, Fode Koita ve Abdülkadir Parmak ile birlikte kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Stefano Denswil ve Anders Trondsen ise kadroya dahil edildi.




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