Trabzonspor'un kayıp kralı: Umut Bozok

Trabzonspor, Umut Bozok'u kadroda düşünmüyor ve Fransız kulüplerinin ilgisini çeken oyuncuyu elden çıkarmanın yollarını arıyor.

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Trabzonspor'un kayıp kralı: Umut Bozok
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21 Ağustos 2024 11:06
Süper Lig'de 2021-22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla kaydettiği 20 golle gol kralı olmasının ardından Trabzonspor'a büyük umutlarla Abdullah Avcı döneminde Fransız ekibi Lorient'dan transfer edilen Umut Bozok, Karadeniz ekibinde istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

Bordo-Mavililerde oynadığı 52 resmi müsabakada 13 gol atan oyuncu Fırtına'nın forvet sıkıntısı yaşadığı bu sezon ise hiç şans bulamadı.

Trabzonspor, Konferans Ligi'ndeki Saint Gallen maçının kadrosuna da almadığı Bozok'u göndermenin yollarını arıyor. Bordo-Mavili kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek 27 yaşındaki golcüye Fransız takımlarının ilgi gösterdiği de gelen haberler arasında. Umut için bu hafta yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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