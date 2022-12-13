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Trabzonspor'un kayıp ismi Djaniny

Trabzonspor'un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Djaniny bu sezon ise kayıplara karıştı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kayıp ismi Djaniny
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13 Aralık 2022 17:38
Trabzonspor'un şampiyonluğunda etkili bir performans sergileyen Djaniny bu yıl henüz siftah yapamadı.

Sözleşmesi yıllık 1.6 milyon euro'dan 2025'e kadar uzatılan Djaniny, bu dönem 18 maçta ne gol atabildi ne de asist üretebildi.

Djaniny geçen yıl ise 30 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistle oynamıştı.

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