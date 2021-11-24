Trabzonspor'un kasası doluyor! 31 milyon 200 bin TL...

Spor Toto Süper Lig'in 33 puanlı lideri Trabzonspor aldığı galibiyetlerle kasasını da dolduruyor. Bordo-mavililer 10 galibiyet için 27 milyon TL, 3 beraberliğe ise 4 milyon 200 bin TL alarak kasasına 31 milyon 200 bin TL girdi sağladı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kasası doluyor! 31 milyon 200 bin TL...
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24 Kasım 2021 12:44
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 13 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi.

Oynadığı karşılaşmaların 10'unda galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.

Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.

10 galibiyette 27 milyon elde eden bordo mavililer, 3 beraberlikte de 4 milyon 200 bin lira alarak toplamda 31 milyon 200 bin lirayı kasasına koydu.

 


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