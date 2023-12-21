Trabzonspor'un kanatları uçuyor!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, şampiyonluktan sonraki sezon en büyük sıkıntıyı kenarlarda yaşamış ve bu verimsizlik istikrarsız sonuçları, devamında da hocanın istifasını getirmişti. Avcı'nın Trabzonspor'daki ikinci döneminde ise kanat oyuncularının performansı dikkat çekiyor.
Yıldızlarından memnun
Özellikle son 2 galibiyette Trezeguet-Visca ikili fark yaratıyor. Gaziantep FK deplasmanında müthiş bir oyun ortaya koyan Visca, tek başına rakip savunmayı dağıtmıştı. O maçta Trezeguet 2 gol atmıştı. Mısırlı yıldız, önceki gün İstanbulspor deplasmanında yine takipçiliğini konuşturup fileleri havalandırırken; Visca da Onuachu'ya asist yaptı. Bordo-Mavili takımın hocası, her iki yıldızın da performansından çok memnun ve cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde de Visca ile Trezeguet'ye çok güveniyor.
Pepe ve Orsic de gelecek
Sezonun ikinci yarısında ise Avcı'nın kanat rotasyonunda eli iyice rahatlayacak. Sakatlıktan dönüş için geri sayımda olan Pepe'nin yanı sıra çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra bireysel idmanlarını sürdüren Orsic takıma katılacak. Bu iki ismin de gelişiyle, Trabzonspor'un kanat gücü iyice artacak.
Yıldızlarından memnun
Özellikle son 2 galibiyette Trezeguet-Visca ikili fark yaratıyor. Gaziantep FK deplasmanında müthiş bir oyun ortaya koyan Visca, tek başına rakip savunmayı dağıtmıştı. O maçta Trezeguet 2 gol atmıştı. Mısırlı yıldız, önceki gün İstanbulspor deplasmanında yine takipçiliğini konuşturup fileleri havalandırırken; Visca da Onuachu'ya asist yaptı. Bordo-Mavili takımın hocası, her iki yıldızın da performansından çok memnun ve cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde de Visca ile Trezeguet'ye çok güveniyor.
Pepe ve Orsic de gelecek
Sezonun ikinci yarısında ise Avcı'nın kanat rotasyonunda eli iyice rahatlayacak. Sakatlıktan dönüş için geri sayımda olan Pepe'nin yanı sıra çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra bireysel idmanlarını sürdüren Orsic takıma katılacak. Bu iki ismin de gelişiyle, Trabzonspor'un kanat gücü iyice artacak.
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