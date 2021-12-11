Trabzonspor'un kalesi emin ellerde!

Trabzonspor, müthiş takım savunmasıyla Süper Lig'in en az gol yiyen takımı...
15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçtan 5'inde kalede Uğurcan Çakır vardı. 1'inde ise Arda Akbulut görev aldı.
Uğurcan yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle çıtayı çok yukarı koymuş durumda.
15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçtan 5'inde kalede Uğurcan Çakır vardı. 1'inde ise Arda Akbulut görev aldı.
Uğurcan yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle çıtayı çok yukarı koymuş durumda.