Trabzonspor'un kalesi emin ellerde!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, müthiş takım savunmasıyla Süper Lig'in en az gol yiyen takımı. 15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kalesi emin ellerde!
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11 Aralık 2021 14:07
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Trabzonspor, müthiş takım savunmasıyla Süper Lig'in en az gol yiyen takımı...

15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçtan 5'inde kalede Uğurcan Çakır vardı. 1'inde ise Arda Akbulut görev aldı.

Uğurcan yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle çıtayı çok yukarı koymuş durumda.  


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