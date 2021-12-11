Trabzonspor'un kalesi emin ellerde!

Trabzonspor, müthiş takım savunmasıyla Süper Lig'in en az gol yiyen takımı...



15 maçta rakip takımlara sadece 11 defa gol şansı verdi. 6 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu 6 maçtan 5'inde kalede Uğurcan Çakır vardı. 1'inde ise Arda Akbulut görev aldı.



Uğurcan yüzde 82'lik kurtarış yüzdesiyle çıtayı çok yukarı koymuş durumda.



