Trabzonspor'un kalesi Akyazı

Fatih Karagümrük'ü yıkan Trabzonspor, 51 puanın 37'sini sahasında aldı. Evinde 2.17 ortalama elde etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kalesi Akyazı
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23 Mayıs 2023 09:27
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 10:21
Spor Toto Süper Lig'de 51 puanı bulunan Trabzonspor, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Fatih Karagümrük'e de şans tanımayan Trabzonspor, 37 puanı Akyazı'da hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 17 Spor Toto Süper Lig maçının 11'inde galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı.

Sahasında 2.17 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise tam tersi bir grafik ortaya koydu.
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