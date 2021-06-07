Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler evlendi

Bordo-mavili kaleci Erce Kardeşler, Gözde Yalavaç ile hayatını birleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler evlendi
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07 Haziran 2021 22:48
Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Gözde Yalavaç ile hayatını birleştirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başarılı kalecimiz Erce Kardeşler dünya evine girdi. Bursa'da düzenlenen nikah töreniyle hayatını Gözde Yalavaç ile birleştiren oyuncumuza ve eşine ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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