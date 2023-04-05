Trabzonspor'un kabus sezonu

Son şampiyon Trabzonspor, bu sezon tam anlamıyla kabus yaşıyor. Önce Avrupa'ya veda eden, ardından Süper Lig'de lider G.Saray'ın 19 puan gerisine düşerek üçüncülük hedefini zora sokan Karadeniz devinin tek hedefi Türkiye Kupası'ydı. Ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Maça iyi başlayan bordo-mavililer, 22. dakikada öne geçip ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlasa da üstünlüğünü koruyamadı.



ALI SOWE ŞOV YAPTI



İkinci yarıya muhteşem başlayan ve golcüsü Ali Sowe ile 51'de eşitliği yakalayan Tolunay Kafkas'ın ekibi, 68'de Diack ile öne geçti. Maçın en etkili ismi Ali Sowe, 83'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru ilan etti. Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, G.Saray-Başakşehir eşleşmesinden tur atlayan ekip ile yarı finalde karşılaşacak.



GOLÜNÜ ATTI



Abdülkadir Ömür, Lazar Markovic'ten aldığı güzel pası filelerle buluşturdu. Bu sezon kupada ilk defa forma giymişti. Golüyle sevindi ancak ardından Ankaragücü'nün üst üste sayıları geldi. 78. dakikada yerini üzgün şekilde Umut Bozok'a bıraktı.



Ligde G.Saray'ın 19 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri Basel maçıyla kapanan Trabzonspor'da tek hedef Türkiye Kupası'ydı. Karadeniz ekibi, daha önce 9 kez kazandığı Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek istiyordu ancak Ankaragücü'ne elenerek havlu attı.



MARKOVIC YETMEDİ



Trabzonspor'un yardım transferi kapsamında Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Lazar Markovic kısa sürede 11'e yerleşti. Sırp kanat, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında da etkili bir performans sergiledi. Abdülkadir Ömür'ün kaydettiği golde meşin yuvarlağı iğne deliğinden geçirerek harika bir asist yaptı. Bordo-mavili taraftarlar, deprem sonrası kiralık gelen 29 yaşındaki yıldızın bonservisinin alınmasını istiyor.



ORHAN AK BIRAKTI



Trabzonspor'un hocası Orhan Ak, Ankaragücü yenilgisi sonrasında istifasını açıkladı. Genç çalıştırıcı "Trabzonspor'un önünü açmak lazım. Mesleki olarak benim için güzel bir tecrübe oldu. Aslında daha önce bırakacaktım. 2.5 yıldır kulübün içinde olduğum için devam ettim. Benim adıma üzüntülü bir kapanış oldu" dedi.





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