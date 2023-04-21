Trabzonspor'un kabus ayı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, nisan ayında maç kazanamadı.
1 Nisan tarihinde Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz temsilcisi, 4 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü'ne 3-1 kaybetti.
8 Nisan'da ise Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Geçtiğimiz haftaki haftaki Beşiktaş derbisi 0-0 sona erdi. 30. haftada da Sivaspor'a kaybeden Trabzonspor, nisan ayında hiç galibiyet alamadı.
1 Nisan tarihinde Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz temsilcisi, 4 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü'ne 3-1 kaybetti.
8 Nisan'da ise Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Geçtiğimiz haftaki haftaki Beşiktaş derbisi 0-0 sona erdi. 30. haftada da Sivaspor'a kaybeden Trabzonspor, nisan ayında hiç galibiyet alamadı.
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