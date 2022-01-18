Trabzonspor'un Kaan Ayhan planı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Trabzonspor'un Kaan Ayhan planı!
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18 Ocak 2022 12:43
Sözleşmesi feshedilen Edgar le'nin yerine stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavililerin listesinin başında ise milli takımın da yıldızı Kaan Ayhan yer alıyor.

Fırtına, Kaan Ayhan'ı 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor fakat İtalya Serie A ekibi Sassuolo 8 milyon Euro'da diretiyor.

Alternatif isimler içinde arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Koray Günter için yapılan girişim İtalyan basınında gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan haberde, Koray Günter için yapılan girişimlerin Kaan Ayhan'ın fiyatını indirebilmek için yapılmış bir hamle olarak yorumlandı.

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