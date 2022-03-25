Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı

Devre arasında Sassuolo'nun inadını kıramayan Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda tekrar nabız yoklayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı
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25 Mart 2022 08:58
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaz transferi için şimdiden düğmeye basıldı.

Bordo-mavililerde öncelikli transfer bölgelerinden bir tanesi sağ stoper olacak.

Sol stoperde Vitor Hugo ve 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan ile yeni sezonda devam edecek olan Karadeniz ekibi kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Denswil'i de takımda tutmak istiyor.

ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK

Sağ stoper için ise gündeme yine tanıdık bir isim geldi: Kaan Ayhan...

Devre arasında alınması için çaba sarf edilen ancak Sassuolo'nun 8 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonu tekrar hamle yapılacak.

Bu transferde maddi şartlarını sonuna kadar zorlayacak olan bordo-mavili yönetim, yine olumlu yanıt alamazsa vakit kaybetmeden yeni alternatiflere yönelecek.

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