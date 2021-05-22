Trabzonspor'un istediği Djilobodji'nin ücreti şaşırttı

Yedek stoper olarak Trabzonspor'un gündemine gelen Papy Djilobodji'nin Gaziantep FK'da aldığı ücret dudak uçuklattı.



Güneydoğu ekibinde geçen sezon 900 bin Euro (9 milyon TL) kazanan 32 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi sona erdi.



Haber61'in haberine göre; Bonservisi elinde olan Senegalli savunmacının, kendisine talip olan takımlardan benzer seviyede bir maaş istediği öğrenildi. Trabzonspor'un as stoperleri Vitor Hugo 1.3 milyon Euro alırken, Edgar ise geride bıraktığımız sezon 750 bin Euro'ya oynadı.



