Trabzonspor'un 'İstanbul'a' karşı bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.



Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı.



Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen, ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti, sahasında da 1-1'lik sonuçla mücadeleden ayrıldı.



Bordo-mavili takım, Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken kendi evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.



Trabzonspor, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.



