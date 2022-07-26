Hatayspor'a bonservisi ile birlikte verendakiralık gönderdi. Kampta ikinci kaleci olarak Muhammet Taha Tepe'yi değerlendiren Abdullah Avcı, kaleci rotasyonuna bir isim daha düşünüyor.Uzun süredir adı gündemde bulunankonusunda temaslar devam ediyor.ayrılmak isteyen ve bu talebini 2 kez İzmir ekibine ileten 24 yaşındaki İrfan Can'ın bonservis bedeliolarak belirlenmişti. Bordo-Mavililer bu rakamı çok yüksek bulurken, Göztepe'nin Trabzonspor'danistemesi planları değiştirdi.yanı sıravegibi isimlerle ilgilenen İzmir ekibine, takas artı para formülü sunulacak. Önümüzdeki günlerde her iki tarafın daha somut adımlar atması bekleniyor.