Trabzonspor'un iki yıldızına talip var!

LaLiga ekiplerinden CD Leganes ve La Liga 2 ekiplerinden Espanyol, Joaquín Fernández ile ilgileniyor.
Oyuncuyla ilgili Fırtına'ya kısa süre içinde teklif gelmesi bekleniyor.
Ayrıca Serie A'nın köklü takımı Torino da Enis Bardhi'yi yakından takip ediyor.
Trabzonspor'un her iki oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacağı tahmin ediliyor.
Oyuncuyla ilgili Fırtına'ya kısa süre içinde teklif gelmesi bekleniyor.
Ayrıca Serie A'nın köklü takımı Torino da Enis Bardhi'yi yakından takip ediyor.
Trabzonspor'un her iki oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacağı tahmin ediliyor.
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