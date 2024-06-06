Trabzonspor'un iki yıldızına talip var!

Trabzonspor'un iki yıldızı Joaquín Fernández ve Enis Bardhi'ye talip çıktı. İşte detaylar...

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Trabzonspor'un iki yıldızına talip var!
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06 Haziran 2024 11:00
LaLiga ekiplerinden CD Leganes ve La Liga 2 ekiplerinden Espanyol, Joaquín Fernández ile ilgileniyor.

Oyuncuyla ilgili Fırtına'ya kısa süre içinde teklif gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Serie A'nın köklü takımı Torino da Enis Bardhi'yi yakından takip ediyor.

Trabzonspor'un her iki oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacağı tahmin ediliyor.

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