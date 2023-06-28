Trabzonspor'un iki transferi geliyor: KAP'a açıklama!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic İstanbul'a geliyor. Trabzonspor, ayrıca Fernandez ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un iki transferi geliyor: KAP'a açıklama!
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28 Haziran 2023 14:37
Son güncelleme 28 Haziran 2023 15:20
Trabzonspor, iki yeni transferine daha kavuşuyor.

Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıklayan bordo-mavili takımda, anlaşmaya varılan Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic de İstanbul'a bugün (çarşamba) akşam saatlerinde Türkiye'ye gelecek.

Tabzonspor'da Fernandez 19.20'de, Orsic ise 23.40'ta İstanbul'da olacak. İki oyuncu perşembe günü Trabzon'a geçecek. Bordo-mavililerin, sağlık kontrollerinin ardından iki oyuncunun da transferini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Trabzonspor, Fernandez için KAP açıklamasını da yaptı. Bordo-mavililerin açıklaması şu şekilde;

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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