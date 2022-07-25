Trabzonspor'un iki stoper adayı Ada'dan

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper transferi yapmak istiyor. Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe için temaslarda bulundu.
TUANZEBE İKNA EDİLEMEDİ
Premier Lig ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu, bordo-mavililer tarafından henüz ikna edilemedi. United da futbolcunun transferinden 7-8 milyon euro civarında bir gelir elde etmek istiyor.
UNITED KİRALAMAYA SICAK BAKMIYOR
Mevcut şartlarda Trabzonspor adına bu transfer zora girmiş durumda. Çünkü United, futbolcuyu Trabzonspor'a kiralamaya sıcak bakmıyor.
VESTERGAARD DA LİSTEDE
Öte yandan Trabzonspor, Tuanzebe dışındaki alternatif isimlerle de dirsek temasında. Cornelius ve Larsen'in Danimarka Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Vestergaard, kiralık olarak düşünülüyor. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Leicester City'de 20 maçta oynamıştı.
TUANZEBE İKNA EDİLEMEDİ
Premier Lig ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu, bordo-mavililer tarafından henüz ikna edilemedi. United da futbolcunun transferinden 7-8 milyon euro civarında bir gelir elde etmek istiyor.
UNITED KİRALAMAYA SICAK BAKMIYOR
Mevcut şartlarda Trabzonspor adına bu transfer zora girmiş durumda. Çünkü United, futbolcuyu Trabzonspor'a kiralamaya sıcak bakmıyor.
VESTERGAARD DA LİSTEDE
Öte yandan Trabzonspor, Tuanzebe dışındaki alternatif isimlerle de dirsek temasında. Cornelius ve Larsen'in Danimarka Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Vestergaard, kiralık olarak düşünülüyor. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Leicester City'de 20 maçta oynamıştı.
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