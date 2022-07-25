Trabzonspor'un iki stoper adayı Ada'dan

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Premier Lig'den stoper takviyesi yapmak istiyor. Tuanzebe'den kötü bir haber var, gözler alternatiflerde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un iki stoper adayı Ada'dan
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25 Temmuz 2022 13:27
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper transferi yapmak istiyor. Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe için temaslarda bulundu.

TUANZEBE İKNA EDİLEMEDİ

Premier Lig ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu, bordo-mavililer tarafından henüz ikna edilemedi. United da futbolcunun transferinden 7-8 milyon euro civarında bir gelir elde etmek istiyor.

UNITED KİRALAMAYA SICAK BAKMIYOR

Mevcut şartlarda Trabzonspor adına bu transfer zora girmiş durumda. Çünkü United, futbolcuyu Trabzonspor'a kiralamaya sıcak bakmıyor.

VESTERGAARD DA LİSTEDE

Öte yandan Trabzonspor, Tuanzebe dışındaki alternatif isimlerle de dirsek temasında. Cornelius ve Larsen'in Danimarka Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Vestergaard, kiralık olarak düşünülüyor. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Leicester City'de 20 maçta oynamıştı.



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