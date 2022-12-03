Trabzonspor'un iki şanssız ismi

Sezonun ilk bölümünde hayal kırıklığı yaşatan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo, Antalya kampına da şanssız başlamıştı...
Yusuf'un sağ kasık bölgesinde kas spazmı var. Djaniny'nin ise sağ arka adalesinde ağrı bulunuyor.
Tedavileri sona yaklaşan ikilinin, birkaç gün içinde yeniden takımla çalışmalara başlamaları planlanıyor.
Yusuf'un sağ kasık bölgesinde kas spazmı var. Djaniny'nin ise sağ arka adalesinde ağrı bulunuyor.
Tedavileri sona yaklaşan ikilinin, birkaç gün içinde yeniden takımla çalışmalara başlamaları planlanıyor.
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