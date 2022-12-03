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Trabzonspor'un iki şanssız ismi

Trabzonspor'un sezon boyu şanssızlıklar uğraşayan yıldızları Yusuf Yazıcı ve Djaniny de kampta sakatlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un iki şanssız ismi
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03 Aralık 2022 13:08
Sezonun ilk bölümünde hayal kırıklığı yaşatan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo, Antalya kampına da şanssız başlamıştı...

Yusuf'un sağ kasık bölgesinde kas spazmı var. Djaniny'nin ise sağ arka adalesinde ağrı bulunuyor.

Tedavileri sona yaklaşan ikilinin, birkaç gün içinde yeniden takımla çalışmalara başlamaları planlanıyor.

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