Trabzonspor'un hesabı 'hack'lendi

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından Youtube hacklendi.



Bordo-mavililerin hesabı Tesla markasının ürünleri ve logosu kanal üzerinde yer alıyor.



Konu üzerine Trabzonspor'dan yazılı bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor YouTube Resmi hesabımız sabah saatlerinde dünyadaki bazı YouTube kanalları ile birlikte siber saldırıya uğramış ve erişim sorunu yaşanmıştır.



YouTube Türkiye'nin üst düzey temsilcileri, bu sorunun global bir sorun olduğunu ve aynı saat dilimi içerisinde birçok hesabın erişimini kaybettiğini de tarafımıza yazılı bir şekilde bildirmiştir.



Medya ekibimiz, erişim sorununun yaşandığı andan itibaren YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle iletişime geçip herhangi bir içerik kaybı yaşanmadan hesabı tekrar aktif hale getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.





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