Trabzonspor'un hedefi İskoçya'ya gidiyor

Trabzonspor, daha önce Danimarka Ligi ekiplerinden Nördsjalland'ın formasını giyen Muhammed Diomande ile ilgileniyordu.
22 yaşındaki orta saha için pazarlıklarda bir türlü orta yol bulamayan Trabzonspor, sonrasında ise transferi askıya almıştı.
Fildişili futbolcunun yeni adresi de belli oldu. Genç futbolcu, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile anlaşma sağladı.
22 yaşındaki orta saha için pazarlıklarda bir türlü orta yol bulamayan Trabzonspor, sonrasında ise transferi askıya almıştı.
Fildişili futbolcunun yeni adresi de belli oldu. Genç futbolcu, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile anlaşma sağladı.