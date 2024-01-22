Trabzonspor'un hedefi İskoçya'ya gidiyor

Trabzonspor'un da gündemine gelen Muhammed Diomande, Rangers ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'un hedefi İskoçya'ya gidiyor
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22 Ocak 2024 11:25
Son güncelleme 22 Ocak 2024 11:31
Trabzonspor, daha önce Danimarka Ligi ekiplerinden Nördsjalland'ın formasını giyen Muhammed Diomande ile ilgileniyordu.

22 yaşındaki orta saha için pazarlıklarda bir türlü orta yol bulamayan Trabzonspor, sonrasında ise transferi askıya almıştı.

Fildişili futbolcunun yeni adresi de belli oldu. Genç futbolcu, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile anlaşma sağladı.

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