Trabzonspor'un hazırlık maçı yapacağı 3 takım

Trabzonspor hazırlık kapsamında Ümraniyespor, İstanbulspor ve Başakşehir ile karşılaşacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un hazırlık maçı yapacağı 3 takım
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30 Haziran 2021 14:14
Trabzonspor yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı.

Bordo mavililerin hazırlık kampı süresince hazırlık maçları da oynayacak. İstanbul'da yapılacak kamp sırasında Trabzonspor'un Ümraniyespor, İstanbulspor ve Başakşehir ile karşılaşacağı belirtildi.

4. ve son hazırlık maçı için ise daha üst düzey bir takımla anlaşmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. [Günebakış]


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