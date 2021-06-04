Trabzonspor'un Hamsik ve Sörloth planı

Forvet, orta saha ve sol bek takviyelerini nokta atışı isimlerle gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor , şampiyonluk kadrosu için büyük oynuyor. 1 numaralı santrfor hedefi Sörloth konusunda bekleyiş sürüyor. Görüşmeleri bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetirken, Norveçli yıldız Trabzonspor'a dönmeye sıcak bakıyor. Bu transferde, Leipzig'in yeni hocası Jesse Marsch'ın Sörloth'la ilgili vereceği karar kilit rol oynayacak. Eğer Bundesliga ekibi Sörloth'u kiralamaya karar verirse, Trabzonspor hemen resmi görüşmeleri başlatacak.



Hızlı davranıyorlar



Marek Hamsik cephesinde ise pazarlık aşamasına geçildi. Slovakya Milli Takımı'nın kampında bulunan 33 yaşındaki yıldız orta saha, senelik 2.5 milyon Euro istiyor. Karadeniz ekibi 1.5 milyon Euro tavan ücret artı imza parası teklif etti. Hamsik'in menajeri ile orta yol bulunmaya çalışılıyor. Fırtına, bu transferi EURO 2020 başlamadan sonuçlandırmak amacında.



EURO 2020'ye hazır gitmek için Çin'den ayrıldıktan sonra Mart ayında Göteborg ile anlaşan Marek Hamsik, 5 aylık bir sözleşme imzalamıştı. Kendini fizik olarak hazır tutmak adına İsveç kulübüyle cüzi bir maaş karşılığında anlaşan Slovak yıldız, başka bir kulüple el sıkışması halinde bonservisini ücretsiz alma hakkına sahip.



