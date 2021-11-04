Trabzonspor'un Hamsik kozu

Marek Hamsik, Beşiktaş deplasmanında Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Hamsik kozu
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04 Kasım 2021 09:59
Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maçta bordo mavili ekibin en önemli kozu Marek Hamsik olacak.

34 yaşında olmasına rağmen sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Fenerbahçe mücadelesi dışındaki 10 maçta da 90'ar dakika sahada kalan Slovak yıldızdan zorlu deplasman öncesi de beklentiler büyük.

2016'da Napoli formasıyla 1-1 biten Şampiyonlar Ligi maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş filelerini havalandıran yıldız oyuncu sadece gol değil performansıyla da dikkati çekmişti.

Slovak yıldız benzer bir performans sergileyip Trabzonspor formasıyla galibiyet yaşamayı hedefliyor.


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