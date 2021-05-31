Trabzonspor'da tüm gözler EURO 2020'de A Milli Futbol Takımımız'da kaleyi koruyacak olan Uğurcan Çakır'a çevrildi. Bordo-mavili takımın başarılı 1 numarasının, EURO 2020'de de Şenol Güneş'in ilk tercihi olması bekleniyor.



Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'dan da birçok takımın takipte olduğu 24 yaşındaki kalecinin, uluslararası bir kupada bordo-mavilileri temsil edecek olması tüm camiaya gurur veriyor. Türkiye'nin bu zamana kadar katıldığı dev turnularda 1 numara olarak direkt ilk 11'de olan bir Trabzonsporlu kaleci olmamıştı.



Özellikle son süreçte EURO 96'dan itibaren bakıldığında EURO 2000, 2002 Dünya Kupası, EURO 2008 ve EURO 2016'da Rüştü Reçber, Volkan Demirel ve Volkan Babacan 1 numarayı almıştı. Şimdi ise Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır eldivenleri teslim almaya hazırlanıyor.



