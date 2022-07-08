Trabzonspor'un gündeminde yeni bir stoper var!

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Serie A takımı Salernitana'da forma giyen şu an serbest statüde yer alan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg ile temasta...



Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra'da istediği sonuca ulaşamayan bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki stoperle anlaşma zemini ararken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kararını bekliyor.



Geçen sezon Serie A'da 11 maça çıkan Strandberg 934 dakika süre almıştı.



DİĞER ÖNERİ TUANZEBE



Bu arada Trabzonspor'a önerilen bir diğer isim ise Axel Tuanzebe oldu. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki stoperin bonservisi Manchester United'da bulunuyor.



