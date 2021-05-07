'Trabzonspor'un gözü Ruud Vormer'de'

Club Brugge'de gösterdiği performansla adeta takımını sırtlayan Ruud Vormer'e Trabzonspor'un talip olduğu iddia edildi.



Belçika Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamlayan Club Brugge'de başarının mimarlarından Ruud Vormer'ın sezon sonunda sürpriz şekilde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Orta sahada deneyimli oyuncu eksikliği bulunan Trabzonspor'un Club Brugge kaptanını kadrosuna katmak için teklifini hazırladığı belirtiliyor.



Belçika basını, Vormer için Trabzonspor'un gözden çıkarması gereken bedelin en az 4 milyon euro olduğunu ifade ediyor. 32 yaşındaki oyuncunun ikna olması için Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yer almasının önemli olduğu belirtiliyor.



Bu sezon Club Brugge formasını 42 maçta giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Vormer, 7 gol 15 asistlik performansıyla en verimli sezonlarından birini yaşadı.



