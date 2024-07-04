Trabzonspor'un gözü Nunez'de!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Marcelino Nunez, büyük hayal kırıklığı yaşadı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'un gözü Nunez'de!
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04 Temmuz 2024 11:41
Trabzonspor'un bir süredir transfer gündeminde yer alan Marcelino Nunez, Şili Milli Takımı ile yer aldığı Copa America'da hayal kırıklığı yaşadı.

Arjantin, Kanada ve Peru ile A Grubunda mücadele eden Şili, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2 puan toplayabildi. Grubu 3. olarak bitiren Şili, turnuvadan elendi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Trabzonspor ile ilişkilendirilen Nunez'in yapacağı turnuva sonrası tatilin ardından kulübe geri dönmesinin beklendiği yazıldı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor ile İngiliz ekibi Norwich City arasında Nunez için transfer pazarlıkları devam ediyor. Süren görüşmelerde şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadığı kaydedildi. 

 

 

 

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