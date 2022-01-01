Trabzonspor'un gözü Efecan Karaca'da!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor, Efecan Karaca için bir kez daha Aytemiz Alanyaspor'un kapısını çaldı.



Daha önce de Efecan'ın transferi için yoğun mesai harcayan Karadeniz ekibi, bu kez Alanyaspor kaptanı Efecan'ı transfer etmeye oldukça kararlı.



Trabzonspor taraftarının da ısrarla istediği Efecan'ın bu transfere sıcak baktığı ve fedakarlık yapmaya hazır olduğu iddia edildi.



Trabzonspor'un Efecan için Yusuf Sarı ile birlikte 400 bin Euro vermeyi teklif ettiği gelen haberler arasında.



Kaynak: Alanya Postası





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