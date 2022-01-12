Trabzonspor'un gözü Aral Şimşir'de!

Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan lider Trabzonspor, Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için kolları sıvadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Trabzonspor'un gözü Aral Şimşir'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2022 09:53
Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan lider Trabzonspor, ara transferde dördüncü hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Karadeniz ekibi ara transfer dönemi başlamadan Jean Kouasssi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ı resmen kadrosuna katarken, Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için kolları sıvadı. Bordo-mavili yönetimin, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Midtjylland ile pazarlık halinde olduğu ortaya çıktı.

Sivaslı gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Aral'ın kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediği belirlendi.

TRABZONSPOR İLE EL SIKIŞTI

Karadeniz ekibiyle anlaşan yetenekli oyuncunun, kulüpler arasında devam eden bonservis pazarlığının bitmesini beklediği kaydedildi.

Aral Şimşir kulüplerin anlaşması halinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak. (Fotoğraf: @fcmidtjylland / twitter)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.