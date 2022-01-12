Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan lider Trabzonspor, ara transferde dördüncü hamlesini yapmaya hazırlanıyor.



Karadeniz ekibi ara transfer dönemi başlamadan Jean Kouasssi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ı resmen kadrosuna katarken, Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için kolları sıvadı. Bordo-mavili yönetimin, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Midtjylland ile pazarlık halinde olduğu ortaya çıktı.



Sivaslı gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Aral'ın kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediği belirlendi.



TRABZONSPOR İLE EL SIKIŞTI



Karadeniz ekibiyle anlaşan yetenekli oyuncunun, kulüpler arasında devam eden bonservis pazarlığının bitmesini beklediği kaydedildi.



Aral Şimşir kulüplerin anlaşması halinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak. (Fotoğraf: @fcmidtjylland / twitter)





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